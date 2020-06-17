Промпроизводство в России в мае упало на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Росстат.
Добыча полезных ископаемых снизилась в мае на 13,5%, а объёмы обрабатывающей промышленности упали на 7,2%.
Причина, считают эксперты, в карантинных ограничениях, вызванных пандемией коронавируса. Также на спад повлиял изначальный распад сделки ОПЕК+, в после подписание соглашения о сокращении объёмов добычи.
Ранее мы писали, что аналитики BCG прогнозируют три сценария роста безработицы в России.
Видео: Youtube/ Банк России
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