Добыча полезных ископаемых снизилась в мае на 13,5%.

Промпроизводство в России в мае упало на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Росстат.

Добыча полезных ископаемых снизилась в мае на 13,5%, а объёмы обрабатывающей промышленности упали на 7,2%.

Причина, считают эксперты, в карантинных ограничениях, вызванных пандемией коронавируса. Также на спад повлиял изначальный распад сделки ОПЕК+, в после подписание соглашения о сокращении объёмов добычи.

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Видео: Youtube/ Банк России