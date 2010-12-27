Промоутера бойца Емельяненко задержали в Петербурге за продажу наркотиков

Олег Раевский был задержан оперативниками после проведения "контрольной закупки".

В Приморском районе Петербурга задержали Олега Раевского, промоутера бойца Александра Емельяненко. Мужчину схватили сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти, сообщает "Фонтанка".

Оперативное мероприятие в отношении Раевского прошло около часа дня 21 июля. На парковке одного из гипермаркетов на Богатырском проспекте прошла "контрольная закупка". Участник операции добровольно выдал наркотик весом 5,16 гр, а у Раевского изъяли 20 меченых купюр по 5 тыс. рублей.

В машине промоутера нашли чехол из кожи с ложной, зеркалом и куском пластика, а также весы и два пакета с таким же белым веществом. Помимо этого, в салоне иномарки обнаружили ружье, патроны и наручники.

В отношении Раевского возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время мужчина задержан на двое суток.

Фото: wrestling.com.ua