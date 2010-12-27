Прокуратура попросила суд вернуть квартиру петербурженке, страдающей психическим заболеванием

На момент продажи квартиры женщина не могла отвечать за свои поступки.

Прокурор Красносельского района обратился в Невский районный суд с иском в интересах местной жительницы о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Квартиру прокурор потребовал вернуть из незаконного владения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Дело в том, что на момент заключения договора купли-продажи квартиры женщина страдала психическим заболеванием и не могла понимать значение своих действий. Невский районный суд исковые требования удовлетворил.

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила названное решение без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Благодаря прокуратуре инвалидам разрешат проезжать на территорию больницы Боткина.

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