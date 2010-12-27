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Задержанный в Петербурге магазинный вор находился в розыске
Сегодня, 16:41
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himif

Задержанный в Петербурге магазинный вор находился в розыске

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Мужчина был трижды судим ранее.

13 октября вневедомственная охрана Кировского района задержала неоднократно судимого жителя Ленобласти, находящегося в розыске. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, 35-летний мужчина попытался вынести из гипермаркета в Урховом переулке товары на 2,5 тысячи рублей. Сотрудники магазина заметили вора с неоплаченным товаром и нажали кнопку тревоги.

Сотрудники Росгвардии прибыли к магазину спустя три минуты и сразу задержали преступника. Им оказался ранее судимый за кражу, разбой и грабеж житель Ленобласти. Также он находился в федеральном розыске за совершенное на Васильевском острове преступление.

Тем временем полиция просит помощи в опознании насильника, нападающего на девочек в Приморском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: магазинная кража, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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