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Прокуратура выяснила, что в петербургской клинике делали ЭКГ без лицензии
Сегодня, 11:47
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nastya960

Прокуратура выяснила, что в петербургской клинике делали ЭКГ без лицензии

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На имя гендиректора внесено представление об устранении нарушений.

Сотрудники прокуратуры Калининского района проверили МРК "ТОП" и выявили ряд грубых нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки, специалисты выяснили, что ЭКГ в медучреждении проводили без необходимой лицензии, также были допущены нарушения при ведении медицинских карт пациентов. Также в клинике некачественно убирают кабинеты, на сайте нет всей необходимой информации.

На имя гендиректора внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Ранее в Петербурге врача-гематолога приговорили к условному сроку за фальшивые рецепты.

Фото: Piter.TV

Теги: клиника, прокуратура, экг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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