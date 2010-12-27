Прокуратура выяснила, что в петербургской клинике делали ЭКГ без лицензии

На имя гендиректора внесено представление об устранении нарушений.

Сотрудники прокуратуры Калининского района проверили МРК "ТОП" и выявили ряд грубых нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки, специалисты выяснили, что ЭКГ в медучреждении проводили без необходимой лицензии, также были допущены нарушения при ведении медицинских карт пациентов. Также в клинике некачественно убирают кабинеты, на сайте нет всей необходимой информации.

На имя гендиректора внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Ранее в Петербурге врача-гематолога приговорили к условному сроку за фальшивые рецепты.

Фото: Piter.TV