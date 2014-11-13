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Прокуратура Петербурга установила факт незаконного начисления платы за ЖКУ
Сегодня, 9:21
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга установила факт незаконного начисления платы за ЖКУ

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Компания брала плату за услуги ЖКХ, не имея на это право.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения требований федерального законодательства при начислении платы за услуги ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ООО "Московский квартал", действие лицензии которого прекращено, с января 2023 года продолжает направлять квитанции на оплату счетов за услуги ЖКХ собственникам помещений в многоквартирном доме на проспекте Тореза.

Прокуратура района в адрес организации внесла  представление, в котором также поставила вопрос о перерасчете платы жильцам. Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург оказался на 12-м месте в России по доле расходов на коммунальные услуги.

Фото: Piter.TV
 

Теги: жкх, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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