Прокуратура Петербурга установила факт незаконного начисления платы за ЖКУ

Компания брала плату за услуги ЖКХ, не имея на это право.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения требований федерального законодательства при начислении платы за услуги ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ООО "Московский квартал", действие лицензии которого прекращено, с января 2023 года продолжает направлять квитанции на оплату счетов за услуги ЖКХ собственникам помещений в многоквартирном доме на проспекте Тореза.

Прокуратура района в адрес организации внесла представление, в котором также поставила вопрос о перерасчете платы жильцам. Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург оказался на 12-м месте в России по доле расходов на коммунальные услуги.

Фото: Piter.TV

