Прокуратура требует вернуть первоначальный облик "Дома Второго Каменноостровского товарищества"

Здание 1913 – 1914 годов постройки принадлежит ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет".

Прокуратура Петроградского района проверила исполнение законодательства об охране объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" на праве оперативного управления владеет нежилым зданием по адресу: Кронверкский проспект, д. 5 литера "А". Сотрудники прокуратуры выявили, что на антресоли в капитальной стене устроен арочный проем, в холле и на 1 этаже установлена гипсокартонная перегородка, зашит дверной проем. А здание является объектом культурного наследия регионально значения.

Проведения работ по перепланировки не согласовано с КГИОП.

По данному факту по инициативе прокурора в отношении университета возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

Ранее КГИОП предложили снять с охраны здание-памятник в Кронштадте.

Фото: КГИОП