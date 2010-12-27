КГИОП предложили снять с охраны здание-памятник в Кронштадте

Местные эксперты предлагают альтернативное решение.

В КГИОП предложили снять городскую охрану с двухэтажного здания караула по Кронштадтскому шоссе. Сейчас краснокирпичное помещение имеет статус исторической постройки и охраняется чиновниками как памятник архитектуры. С мнением комитета ознакомились в совете, отвечающем за наследием. Специалисты предложили ведомству не снимать статуса дома, а перевести его под управление ансамбля "Крепость Кронштадт".

Отметим, что сотрудники "Союза Экспертов Северо-Запада" провели экспертизу объекта. Они посчитали, что ценность здания можно считать исключительно локальной, так как оно представляет собой "пример рядовой застройки. Ранее она являлась типичной для казенных учреждений в Кронштадте. Само здание создано еще при императоре Николае Втором. Весь царский и советский периоды в нем располагались военные. Последние два десятилетия там находятся представители вневедомственной охраны.

Ранее Piter.tv писал о том, что на конкурс проектов мемориала погибшим морякам в Кронштадте подали 27 заявок.

Фото: Piter.tv

