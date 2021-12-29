Прокуратура раскрыла подробности нападения собаки на девочку в Вырице

На ребенка напала такса, которая сбежала от хозяев во время прогулки.

Прокуратура Ленобласти раскрыла подробности нападения собаки на 6-летнюю девочку в Вырице. Как сообщила пресс-служба ведомства, ребенка покусала такса.

По предварительным данным, собака сбежала от хозяев во время прогулки. Зубы агрессивного животного повредили правую ногу ребенка. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В подробностях случившегося разбирается Гатчинская городская прокуратура.

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