Прокуратура раскрыла подробности нападения собаки на девочку в Вырице

Прокуратура Ленобласти раскрыла подробности нападения собаки на 6-летнюю девочку в Вырице. Как сообщила пресс-служба ведомства, ребенка покусала такса.
По предварительным данным, собака сбежала от хозяев во время прогулки. Зубы агрессивного животного повредили правую ногу ребенка. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.
В подробностях случившегося разбирается Гатчинская городская прокуратура.
Ранее мы писали, что в Красном селе подростку оторвало четыре пальца при взрыве петарды.
Фото: pexels.com
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