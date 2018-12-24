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В Приморье студентка избила ногами мальчика-инвалида
Сегодня, 12:37
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nastya960

В Приморье студентка избила ногами мальчика-инвалида

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Прокуратура проверит инцидент с избиением мальчика-инвалида.

Прокуратура проводит проверку инцидента с избиением мальчика-инвалида его сокурсницей в колледже города Арсеньева в Приморье. Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

Ранее в соцсетях появились фотографии драки. На кадрах видно, как девушка в классе замахивается на подростка, мальчик уворачивается и отбивается руками. Затем юноша оказывается загнанным в угол, девушка бьет его ногой по голове. По предварительной информации, у подростка сотрясение мозга.

В колледже рассказали, что на педсовете будет решен вопрос относительно девушки. За однократное грубое нарушение правил поведения студент может быть отчислен.

Ранее два петербургских студента устроили поножовщину в Судостроительном колледже.

Фото: Instagram/ arstv 

 

Теги: инвалид, приморье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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