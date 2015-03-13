Прокуратура сообщила об итогах проверки после падения собаки в люк с мазутом

Ее вытащили сотрудники МЧС, остальные не решились.

Прокуратура провела проверку после падения лабрадора в люк в Московском районе. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Собака оказалась в колодце с мазутом 14 июля. Ее вытащили сотрудники регионального МЧС.

Ведомство установило, что в сквере на 5-м Предпортовом проезде в землю вкопаны два металлических резервуара и три металлические емкости. Две из них частично заполнены продуктами нефтепереработки, а люк другого резервуара был покрыт сгнившим деревянным настилом. По этой причине лабрадор и оказался в люке. Собака не бездомная, ее хозяином является один из местных жителей.

Теперь прокурор хочет через суд признать незаконным бездействие комитета по благоустройству. Комитет должен будет устранить нарушения федерального законодательства. .

Фото: Фонтанка.ру