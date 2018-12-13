Прокуратура потребовала от "Планетария №1" разобраться со складом мусора

Выяснилось, что мусор от ремонтно-строительных работ складируется на прилегающей территории.

В пятницу, 24 мая, Прокуратура Московского района заявила об итогах проверки ООО "Планетарий 1" на соответствие требованиям федерального законодательства.

Итоги проверки показали, что во время ремонтно-строительных работ у территории бывшего газгольдера скопился мусор. Контейнерная площадка для складирования отходов не была установлена, все складируется на прилегающей территории. Все это портит вид здания, находящегося в реестре объектов культурного наследия.

Районная прокуратура потребовала от компании решить сложившуюся ситуацию и предупредила руководителя Планетария о недопустимости подобных нарушений закона.

Фото: procspb.ru