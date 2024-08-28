Работникам "Северной Мили" не выплатили 6 миллионов: прокуратура требует вернуть долг

В Кировском районе Санкт-Петербурга суд примет иски по невыплаченной зарплате 40 сотрудников.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга выявила крупную задолженность по заработной плате перед сотрудниками предприятия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения трудового законодательства установлено, что 40 работников ООО ПК "Северная Миля" не получили заработанные средства. Общая сумма долга превысила 6 миллионов рублей.

Для восстановления нарушенных прав прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании задолженности. Кроме того, директору организации внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Ведомство заявило, что будет контролировать, чтобы выплаты были произведены в полном объеме, а трудовые права сотрудников — полностью восстановлены.

Для справки: ​ООО "Северная Миля" — производственная компания, основанная в 2009 году и расположенная в Санкт-Петербурге. Специализируется на выпуске судового и причального оборудования, а также рукавов высокого давления. Предприятие работает как по собственным чертежам, так и по техническим заданиям заказчиков, поставляя продукцию по всей России и за рубеж.

Фото: Piter.TV (создано с помощью ChatGPT)