Поведение девушек будет значиться как самооборона.

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону. Адвокат одной из девушек заявил, что это влечет за собой прекращение уголовного преследования. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение. Об этом сообщили в "ТАСС".

Гринь счел выводы следствия не основанными на совокупной и всесторонней оценке ситуации. В частности, он напомнил о систематическом насилии со стороны отца. СК не учел его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства. Ранее эксперты составили мнение, что все фигурантки расследования воспринимали положение в семье как угрожающую жизни и здоровью. По данным от психолога и психиатра, состояние Хачатурян можно охарактеризовалось состоянием бессилия, унижения и безысходности.

Ранее Piter.tv писал о том, что акция в поддержку сестер Хачатурян прошла в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv