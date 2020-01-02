Сестры Хачатурян впервые встретят Новый год порознь

Младшей даже запретили пить шампанское.

Подозреваемые в убийстве отца сестры Хачатурян впервые в жизни встретят Новый год порознь. После освобождения из СИЗО суд запретил им находиться вместе. Об этом сообщает KP.RU.

Девушкам установили запрет на определенные действия. Они должны жить по разным адресам, находиться дома с 21 часа до 7 утра, также им запретили общаться друг с другом, пользоваться телефоном и интернетом.

Самой младшей Марии на момент совершения преступления не было 18 лет, поэтому на весь период расследования отношение к ней будет как к несовершеннолетней. В частности, девушке запретили употреблять алкоголь, ей нельзя будет выпить даже бокал шампанского в Новый год.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария обвиняются в том, что в августе 2018 года убили своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. На первом же допросе девушки заявили, что мужчина регулярно издевался над ними, бил их и насиловал. Устав от садизма, дочери дождались, пока отец уснет, и напали на него с молотком, ножом и перцовым баллончиком. Подозреваемым предъявлено обвинение по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору". Им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Известно, что во время судебно-медицинской экспертизы двух старших сестер признали ограниченно вменяемыми. Младшая Мария, по мнению врачей, не отдавала отчет своим действиям.

Ранее мы писали, что акция в поддержку сестер Хачатурян прошла в центре Петербурга.