Прокуратура накажет "Петроэлектросбыт" за отсутствие терминалов и сбои в работе

В Петербурге сотрудники Прокуратуры нашли нарушения в работе отделений "Петроэлектросбыта".

По информации от Прокуратуры города в 31-ом отделении “”Петроэлектросбыта” не работают терминалы оплаты. Еще в двух офисах компании данные устройства даже не установлены. Напомним, что накануне сотрудники ведомства проверили 85 подразделений организации.

На имя генерального директора “Петроэлектросбыта” составлен протокол. Виновных ответственных лиц может постичь дисциплинарное наказание. В связи с отсутствием оборудования, многие клиенты не могут воспользоваться российскими банковскими картами “МИР”.

Представители компании отметили, что устранят все претензии, а найденные сбои носят временный характер. Неполадками с системой оплаты займутся мобильные бригады ремонтной службы. Владельцы карт “МИР” смогут получить обслуживание через специальные терминалы. Однако, на кассах это сделать будет невозможно.