Петербургская "Лента" обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства

Причиной стал разрыв контракта с "ореховой" компанией.

В Приморском районе Петербурга Прокуратура выявила нарушения в работе гипермаркета "Лента". Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на ведомство. По данным надзорного органа власти, заведение не соблюдает требования Закона о торговле.

В связи с тем, что в действиях торговой сети усматриваются признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст.13 Закона о торговле, прокурор Приморского района направил материалы проверки в УФАС России по Санкт-Петербургу, по результатам рассмотрения которых 27 апреля 2018 года в отношении организации возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства отмечается в официальном сообщении Прокуратуры

Претензии вызвала ситуация с расторжением сотрудничества ООО "Лента" с поставщиком "Tropicclub". Компания занималась реализацией продукции из орехов. Договор был расторгнут в одностороннем порядке. Инициатором выступила "Лента". Поводом для этого послужило то, что организация вовремя не уведомила о изменениях в маркировке товара и новом производстве, расположенном по другому адресу. В течение нескольких месяцев "Tropicclub" проходил исследования, но в результате предприятие прошло экспертный аудит продукции.

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