Прокуратура нашла антисанитарию в петербургской клинике

Деятельностью учреждения займутся специалисты Роспотребнадзора.

Петербургская прокуратура направила материалы дела по неподобающим санитарным условиям медицинской клиники в Роспотребнадзор. По информации от надзорного ведомства, в кабинете гинеколога частной организации обнаружены просроченные инъекции и списанное оборудование. С жалобой на учреждение обратились пациенты.

В ходе проверки выяснилось, что клиенткам проводили забор венозной крови, а также внутримышечные уколы в одном кабинете с электрокардиографией. Также нарушение зафиксированы в том, что при процедурах использовался гель с прошедшим сроком годности. В помещении, в котором принимает гинеколог, на подоконнике хранится списанная техника.

Также в офисе невозможно проводить полноценную уборку из-за коробок с архивными материалами и документами. Такая ситуация зафиксирована в кабинете психиатра. Очевидцы отмечают, что медсестра принимает пациентов в обычной одежде, а место медицинских документов занимают бумаги.

В адрес руководителя организации направлено постановление. Он обязуется устранить нарушения в ближайшее время. Документы с итогами проверки направлены в Роспотребнадзор.

Напомним, что в Петербурге перед судом предстанет похититель 18 велосипедов.

Фото: Piter.tv