Петербургские работники соорудили свалку из ртутных ламп

Ими заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Красногвардейского района с участием сотрудников территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку соблюдения закона в области охраны окружающей среды на станциях технического обслуживания автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что работники двух станций складировали отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы в непредназначенном для этого месте.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона в адрес руководителей организаций. Также материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Ранее в Хабаровске задержали россиянку, которая хотела вывезти в Китай 1 кг ртути.

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