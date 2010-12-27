Петербургские работники соорудили свалку из ртутных ламп

Прокуратура Красногвардейского района с участием сотрудников территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку соблюдения закона в области охраны окружающей среды на станциях технического обслуживания автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что работники двух станций складировали отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы в непредназначенном для этого месте.
Прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона в адрес руководителей организаций. Также материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Ранее в Хабаровске задержали россиянку, которая хотела вывезти в Китай 1 кг ртути.
Фото: pixabay
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