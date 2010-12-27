Прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении мужчин, избивших до смерти петербуржца

Также эти шестеро мужчин подозреваются в ряде других преступлений.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении шести местных жителей, которые обвиняются в разбое, насилии, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2018 года злоумышленники, находясь у ТРЦ "Монпансье", напали на потерпевшего и, применяя насилие, похитили его. Далее, указанные лица недалеко от Скандинавского шоссе Всеволожского района Ленинградской области избили потерпевшего. Ему нанесли не менее 14 ударов кулаками, ногами и битами в область головы, а также другие части тела. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Кроме того подозреваемые в разные периоды ночью совершили 3 разбойных нападения на торговые павильоны Санкт-Петербурга. Из павильонов они украли деньги и личные вещи продавцов, а также денежные средства и торговую продукцию данных отделов. Еще двое мужчин из данной группы, угрожая пистолетом, похитили у автовладельца автомобиль "ДЭУ НЕКСИА".

Уголовные дела направлены для рассмотрения в Приморский районный суд.

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Фото: Piter.tv