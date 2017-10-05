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В Петербурге прокуратура уличила девять организаций в сверхнормативном сбросе загрязняющих веществ

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Накануне прокуратура Петербурга внесла представления девяти организациям, которые допустили сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в системы водоотведения.

Как сообщает "Росбалт", накануне петербургская прокуратура уличила девять организаций в сверхнормативном сбросе загрязняющих веществ в системы водоотведения.

Представления об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении, были вынесены в адрес руководителей ООО "ЛСР. Стеновые", ООО "Лента", ООО "ИнвестКонсалт", ООО "Машиностроительный завод", ОАО "АТП № 18", ООО "АргонА".

Ранее представления были вынесены в отношении ООО "Автоцентр-Союз 21", ООО "Техсервис" и ООО "Кампраст". Повторные нарушения обернулись тремя исками в в Приморский, Невский, Московский районные суды об обязании организаций провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод, которые находятся на рассмотрении.

Теги: новости компаний , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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