В Петербурге прокуратура уличила девять организаций в сверхнормативном сбросе загрязняющих веществ

Накануне прокуратура Петербурга внесла представления девяти организациям, которые допустили сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в системы водоотведения.

Как сообщает "Росбалт", накануне петербургская прокуратура уличила девять организаций в сверхнормативном сбросе загрязняющих веществ в системы водоотведения.



Представления об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении, были вынесены в адрес руководителей ООО "ЛСР. Стеновые", ООО "Лента", ООО "ИнвестКонсалт", ООО "Машиностроительный завод", ОАО "АТП № 18", ООО "АргонА".



Ранее представления были вынесены в отношении ООО "Автоцентр-Союз 21", ООО "Техсервис" и ООО "Кампраст". Повторные нарушения обернулись тремя исками в в Приморский, Невский, Московский районные суды об обязании организаций провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод, которые находятся на рассмотрении.