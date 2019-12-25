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Прокуратура проверит обстоятельства отравления маленькой жительницы Ленобласти на детской площадке
Сегодня, 10:33
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Прокуратура проверит обстоятельства отравления маленькой жительницы Ленобласти на детской площадке

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Девочка подобрала с земли пластиковую бутылку с неустановленным веществом и сделала несколько глотков, после чего ей стало плохо.

Гатчинская городская прокуратура организовала проверку после отравления маленькой девочки неизвестным веществом в деревне Большие Колпаны. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства по 47-ому региону.

 По предварительной информации, вечером 17 августа пострадавшая находилась с родителями на детской площадке у одного из домов в деревне Большие Колпаны. Девочка подобрала с земли пластиковую бутылку с неустановленным веществом и сделала несколько глотков, после чего ей стало плохо. Ребёнка доставили в больницу.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетней.

Ранее мы сообщили о том, что в Пикалево задержали мать, которая оставила новорожденного сына в кустах в пакете.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, прокуратура
Категории: Лента новостей,

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