Прокуратура проверит обстоятельства отравления маленькой жительницы Ленобласти на детской площадке

Девочка подобрала с земли пластиковую бутылку с неустановленным веществом и сделала несколько глотков, после чего ей стало плохо.

Гатчинская городская прокуратура организовала проверку после отравления маленькой девочки неизвестным веществом в деревне Большие Колпаны. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства по 47-ому региону.

По предварительной информации, вечером 17 августа пострадавшая находилась с родителями на детской площадке у одного из домов в деревне Большие Колпаны. Девочка подобрала с земли пластиковую бутылку с неустановленным веществом и сделала несколько глотков, после чего ей стало плохо. Ребёнка доставили в больницу.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетней.

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Фото: Piter.TV