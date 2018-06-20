Прокачанные бодибилдерши показали класс в Гатчине

Отметим также, что номинаций в конкурсе было несколько: бодибилдинг, фит-модель, а также фитнес-бикини.

В городе Гатчина Ленобласти в кинотеатре "Победа" состоялся областной конкурс по бодибилдингу. За победу в конкурсе соревновались более двухсот накаченных красоток.

Участники, которых было около двухсот, собрались в кинотеатре "Победа", расположенном на проспекте 25 Октября. Всего номинаций было двенадцать.

Отметим также, что номинаций в конкурсе было несколько, основные из них: бодибилдинг, фит-модель, а также фитнес-бикини.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"