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Прокачанные бодибилдерши показали класс в Гатчине
Сегодня, 22:05
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KaterinaKono13

Прокачанные бодибилдерши показали класс в Гатчине

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Отметим также, что номинаций в конкурсе было несколько: бодибилдинг, фит-модель, а также фитнес-бикини.

В городе Гатчина Ленобласти в кинотеатре "Победа" состоялся областной конкурс по бодибилдингу. За победу в конкурсе соревновались более двухсот накаченных красоток. 

Участники, которых было около двухсот, собрались в кинотеатре "Победа", расположенном на проспекте 25 Октября. Всего номинаций было двенадцать.

Отметим также, что номинаций в конкурсе было несколько, основные из них: бодибилдинг, фит-модель, а также фитнес-бикини.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Теги: гатчина, новости гатчины, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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