За 10 месяцев 2019 года петербургские заводы брендов Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 307 700 легковых машин.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что с начала 2019 года производство автомобилей в Петербурге ушло в минус. Об этом сообщает аналитическое агентство Auto-Dealer-СПб.

Как оказалось, заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили на 200 автомобилей меньше, чем в за аналогичный период в 2018 году. Специалисты связали такой спад со спросом на новые автомобили в РФ.

В итоге доля петербургского автопрома по отношению к общему объему производства машин в России в настоящее время составляет 23,7%.

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