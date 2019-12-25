Производство арф в Петербурге оказалось под угрозой

С 2019 года в выручке доля экспорта составляла 50%. Арфы поставляли в Японию, Францию, Германию, Великобританию, США и так далее.

Петербургская фабрика по производству арф на Полюстровском проспекте оказалась под угрозой закрытия из-за санкций. Об этом сообщил "Деловой Петербург", ссылаясь на слова исполнительного директора компании Андрея Мартыненко.

С 2019 года в выручке доля экспорта составляла 50%. Арфы поставляли в Японию, Францию, Германию, Великобританию, США и так далее. На данный момент из-за санкций иностранные банки отказывают в переводе на российские счета. По словам директора, это грозит полной остановкой производства.

Resonance Harps – это единственное в России предприятие, занимающееся производством концертных педальных и леверсных арф.

Также в Петербурге производители соков и йогуртов столкнулись с дефицитом упаковки и краски.

Фото: pexels