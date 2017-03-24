Петербургская компания расширит производство беспилотников вертолётного типа

АО НПП "Радар ммс" намерена работать для обеспечения потребностей федеральных министерств и организаций в тяжёлых и средних вертолетных Бпла.

АО НПП "Радар ммс", которое базируется в Северной столице, намерено расширить производство беспилотных авиационных систем (БАС) вертолётного типа. Об этом информируют "Ведомости Северо-Запад", ссылаясь на исполнительного директора НПП Ивана Анцева.

Руководитель подчеркнул, что компания намерена работать для обеспечения потребностей федеральных министерств и организаций в тяжёлых и средних вертолётных БПЛА. Сейчас удалось подчитать точный размер государственного гражданского заказа.

Добавим, что деятельность НПП "Радар ммс" связан с производством сразу нескольких видов БПЛА, как промышленных лёгких, так и тяжёлых.

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