Производственный календарь на 2018 год: как будем отдыхать в праздники?

В среду, 18 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году. В этом материале мы расскажем, как россияне будут отдыхать в следующем году.

В среду, 18 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году. В этом материале вы узнаете, по каким дням будут отдыхать россияне в следующем году.



На предстоящий Новый год жители страны будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Итого - 10 дней. Нерабочие праздничные дни 6 и 7 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, переносятся на 9 марта и 2 мая. Однако 29 декабря, в субботу, россияне будут работать за 31 декабря.







А вот о длительных майских праздниках можно забыть. Россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая и 9 мая. Взамен стало больше выходных в феврале и марте: три дня с 23 по 25 февраля (День защитника Отечества), четыре — с 8 по 11 марта (Международный женский день).







Летом жители страны будут отдыхать с 10 по 12 июня (День России), а осенью с 3 по 5 ноября (День народного единства).



Фото: открытые источники

