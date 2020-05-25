Производители предупредили россиян о подорожании корма для животных

Все дело в изменившихся правилах маркирования продукции.

Ассоциация производителей предупредила об угрозе подорожания кормов для животных из-за изменившихся правил маркирования продукции. Об этом пишет "Коммерсант".

Напомним, что с 21 июня в силу вступить проект приказа Минпромторга. Теперь товары, для которых пока не действует технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС), придется обозначать знаком СТР. Сообщается, что производители обязаны будут заменить всю упаковку. В результате этого корма дли животных могут подорожать.

Сообщается, что производители кормов для животных обязаны будут два раза за четыре года изменить упаковку. При этом выпуск новой упаковки будет стоит порядка 530 млн рублей.

Ассоциация просит на три месяца перенести вступление в силу соответствующего приказа Минпромторга.

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