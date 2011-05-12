Mars направит 10 млрд рублей на модернизацию производственных площадок в России

На расширение линейки товаров для домашних животных компания выделит 900 млн рублей.

Mars в 2021-2023 годах направит на реализацию проектов, расширение и модернизацию собственных производственных площадок в России более 10 млрд рублей. Компания об этом сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На установку плазменного биофильтра очистки воздуха на фабрике по производству корма для домашних животных в Московской области компания направит 800 млн рублей. На увеличение производственной мощности предприятия выделят 4 млрд рублей. В Ростовской области построят третью очередь Mars Petcare. Стоимость проекта оценивается в 4 млрд руб.

Около 900 млн рублей Mars потратит на расширение линейки товаров для домашних питомцев.

Фото: Piter.tv