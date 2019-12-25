В России подсчитали масштабы "жадности" производителей продуктов питания

Во время пандемии коронавируса прибыль производителей от продаж выросла на 20%.

В России посчитали прибыль производителей питания и торговых сетей в "ковидный 2020 год. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование РЭУ им. Плеханова, доходы от реализации выросли на 11%, а доходы от продаж - на 20%. Произошло это из-за ажиотажного спроса в пандемию. Таким образом, агрокомпаниям удалось заработать на продуктах дополнительную чистую прибыль, размер которой составил 11 млрд рублей.

Эксперты считают, что отрасли удалось получить сверхприбыль, которая была выше дополнительных расходов из-за коронавируса. По их мнению, в данном списке также производители сахара и растительного масла. Напомним, что правительство в их отношении ввело госрегулирование цен.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что причиной роста цен на продукты в том числе стала жадность некоторых производителей и торговых сетей. По его словам, предпринмиатели, которые не хотят терять выгоду, подняли внутренние цены на продукты вслед за мировыми. В результате стоимость продуктов выросла, в том числе и базовых.

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