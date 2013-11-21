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Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать дроны России
Сегодня, 12:45
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Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать дроны России

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Халук Байрактар объявил о том, что турецкая компания поддерживает Украину.

Производитель "Байрактаров" заявил, что не будет продавать дроны в Россию. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала CNN сделал директор турецкой компании-производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халук Байрактар. Таким образом специалист ответил на вопрос ведущей о том, рассматривало ли предприятие возможность обеспечения российской стороны продукцией БПЛА. Гость эфира уточнил, что поддерживает Украину.

Мы ничего им не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем.

Халук Байрактар, глава компании

Напомним, что Украина заявила о планах закупки беспилотников турецкого производства. Для киевского режима было доставлено 12 единиц Bayraktar TB2. Также ведется работа над совместным проектом по строительству завода, на котором будут изготавливаться ударные беспилотники Bayraktar на Украине.

ПВО РФ сбили украинский беспилотник "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона.

Фото: Pixabay.com

Теги: baykar makina, cnn, байрактар-тб2, беспилотники, турция, халук байрактар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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