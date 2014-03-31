ПВО РФ сбили украинский беспилотник "Байрактар-ТБ2" в районе Херсона

Игорь Конашенков рассказал о поражении 8 беспилотников ВСУ.

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский ударный беспилотник "Байрактар-ТБ2", летающий в районе Херсона. Соответствующей информацией в рамках регулярного утреннего брифинга от 18 июня поделился с журналистами официальный представитель военного министерства Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что в общей сложности за последние сутки средства ПВО ликвидировали восемь дронов противника.

…В районах населенных пунктов Боровеньки Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Сухая Каменка, Малая Камышеваха, Забавное Харьковской области, Гуляйполе Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России