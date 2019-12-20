Видео: В Петрозаводске на спор сбросили с вертолета "Геледваген"

Транспортная полиция ведет проверку по данному инциденту.

В Петрозаводске мажоры сбросили с вертолета Mercedes-Benz Gelandewagen.

Накануне, 19 декабря, в соцсетях появилось видео о сбросе дорогой иномарки с вертолета в районе аэродрома Пески в Петрозаводске. На данном видео видно, что вертолет в небе несет под собой машину, затем машина падает на опушку леса. Транспортная полиция Петрозаводска по данному факту проводит проверку, сообщает ТАСС.

В соцсетях сообщается, что вертолет арендовали два жителя Москвы. Один из них проиграл спор, и должен был сбросить свой "Гелендваген" с воздуха.

Видео и фото: ВКонтакте