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Видео: В Петрозаводске на спор сбросили с вертолета "Геледваген"

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Транспортная полиция ведет проверку по данному инциденту.

В Петрозаводске мажоры сбросили с вертолета Mercedes-Benz Gelandewagen.

Накануне, 19 декабря, в соцсетях появилось видео о сбросе дорогой иномарки с вертолета в районе аэродрома Пески в Петрозаводске. На данном видео видно, что вертолет в небе несет под собой машину, затем машина падает на опушку леса. Транспортная полиция Петрозаводска по данному факту проводит проверку, сообщает ТАСС.

В соцсетях сообщается, что вертолет арендовали два жителя Москвы. Один из них проиграл спор, и должен был сбросить свой "Гелендваген" с воздуха.

Видео и фото: ВКонтакте

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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