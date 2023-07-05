Прогулка на теплоходе "Ретроволна"

Экскурсия на теплоходе "Ретроволна" пройдет 22 июля по Неве. Начало – в 20:30. Для посетителей старше 16 лет.

Ретроволна из Ленинграда в Петербург – прогулка на теплоходе с живой музыкой и авторской экскурсией. Вечер легендарных ретро-хитов на Неве в теплой кают-компании. Живой звук и оригинальное звучание погрузят зрителей в атмосферу ретро.

Первая часть маршрута пройдет через Морской порт Петербурга. Далее курс теплохода ляжет вокруг Васильевского острова и отправит в долгий дрейф в Финском заливе мимо "Лахта Центра", аквапарка "Питерлэнд" и стадиона "Газпром Арена".

Вторая часть маршрута пройдет по речному городу на Неве, по историческому центру мимо Стрелки Васильевского острова, Ростральных колонн, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Мраморного дворца, Летнего сада, Авроры, Адмиралтейства, Кунсткамеры, Медного всадника.

Фото: lori.ru