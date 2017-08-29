Милонов призвал власти Петербурга не медлить с программой реновации хрущевок

Виталий Милонов рассказал Piter.tv о перспективах программы реновации застроенных территорий в Петербурге, а также о совершенных ошибках.

В Санкт-Петербурге прошла ревизия работ по программе жилищной реновации. Группа чиновников и политиков посетила дома, которые строятся для петербуржцев, живущих в хрущевках, назначенных на расселение. В составе группы был и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Политический деятель посетил новостройку, в которую были переселены жильцы хрущевок по программе реновации. Виталий Милонов заявил, что программа реновации в Санкт-Петербурге имеет все шансы на успешное завершение

"Несмотря на критику в социальных сетях, политические дискуссии, а также коммерческие интересы отдельных организаций город и страна, государство в целом обязано выступить на стороне жителей. Люди должны переезжать в новые дома", - сказал депутат.

Кроме того, политик подчеркнул, что в ходе реализации программы было допущено большое количество ошибок. В пример он привел инвесторов, которые годами получали согласования.

"Такого быть не должно. Не те времена...скорости другие. Это недопустимое прошлое. Либо мы будем опережать технологию, либо мы отстанем навсегда. В результате пострадают люди. Слава Богу, сейчас есть шанс этим людям помочь", - сказал Виталий Милонов.