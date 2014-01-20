Программа "Модный приговор" подарила онкобольным детям мешок пустых коробок

В переданных мешках оказались совершенно пустые коробки. Девушка рассказала, что детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Все расходы на организацию мероприятия они взяли на себя.

Волонтер Российского онкологического научного центра (РОНЦ) имени Блохина Виктория Бирюкова рассказала в своем Instagram, что приняла участие в выпуске "Модного приговора" на "Первом канале". После этого с ней связался представитель телешоу и договорился о передаче подарков онкобольным детям.

Виктория Бирюкова помогла с организацией поздравления для детей. Однако, в переданных мешках оказались совершенно пустые коробки. Девушка рассказала, что детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Все расходы на организацию мероприятия они взяли на себя. После поздравления Дед Мороз громко объявил в микрофон, что передает подарки детям.

Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки – одна в другую. И все. Виктория Бирюкова, волонтер РОНЦ

Она принесла извинения родителям детей. Маленькие пациенты так и не получили обещанных подарков. Представители шоу так и не извинились за этот инцидент. Они сказали, что подарки были украдены и заявили о намерении написать заявление в полицию.

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Видео: Instagram/dobro_vika_