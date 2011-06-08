В майский вторник в Петербурге выпадет снег

Ночью возможны местами порывы ветра до 15 м/с.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящий вторник, 4 мая. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается облачная погода с мокрым снегом, возможен дождь. Ветер – северо-восточный, северный, со скоростью в 7-12 м/с. Ночью возможны местами порывы ветра до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днём потеплеет, но незначительно – до +3...+5 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.

Фото: Piter.tv