Житель Индии смог спасти жизнь домашнего кота, но пострадал сам.

Индийский профессор спас кота из глубокого колодца, упал и был спасен собаками. Об этом сообщили журналисты из The New Indian Express. Они рассказали, что пожилой мужчина из города Ченнай в штате Тамилнад вытащил домашнего кота из девятиметрового колодца.

Инцидент произошел 10 июня с 83-летним профессором по фамилии Тайр. Герой понял, что один из его питомцев провалился в колодец. Он привязал к веревке лестницу, чтобы кот мог по ней забраться наверх. Когда животное было спасено, мужчина поскользнулся и провалился в колодец. Криком пострадавший привлек внимание собак. Тем начали лаять и оповестили семьи о произошедшем. Невестка Тайра вызвала спасательную бригаду.

Уровень воды в колодце был низкий, всего метр. Наши спасатели сразу же его вызволили экстренные службы Индии

По предварительной информации, пожилой житель серьезно не пострадал. Известно, что до выхода на пенсию мужчина преподавал в престижном колледже Лойола.

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