Проезд по петербургской дамбе перекроют из-за парада ВМФ

Исключение сделают лишь для жителей Кронштадта, общественного транспорта и автомобилей экстренных служб.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" рассказали, что 26 июля, в день проведения Главного военно-морского парада, петербургскую дамбу перекроют.

Патрульные экипажи ГИБДД оградят участок от развязки КАД ММПК "Бронка" до развязки с Приморским шоссе.

Исключение сделают лишь для жителей Кронштадта, общественного транспорта и автомобилей экстренных служб. Сообщение о перекрытии КАД также выведут на информационных табло, расположенных на Кольцевой.

Ранее мы писали, что камеры на КАД Петербурга начнут фиксировать нарушения скорости на участках ремонта.

Фото: Pixabay