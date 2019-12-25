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Проезд по петербургской дамбе перекроют из-за парада ВМФ
Сегодня, 15:18
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Arinablinova

Проезд по петербургской дамбе перекроют из-за парада ВМФ

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Исключение сделают лишь для жителей Кронштадта, общественного транспорта и автомобилей экстренных служб.

В пресс-службе  ФКУ Упрдор "Северо-Запад" рассказали, что 26 июля, в день проведения Главного военно-морского парада, петербургскую дамбу перекроют.

Патрульные экипажи ГИБДД оградят участок от развязки КАД ММПК "Бронка" до развязки с Приморским шоссе. 

Исключение сделают лишь для жителей Кронштадта, общественного транспорта и автомобилей экстренных служб. Сообщение о  перекрытии КАД также выведут на информационных табло, расположенных на Кольцевой.

Ранее мы писали, что камеры на КАД Петербурга начнут фиксировать нарушения скорости на участках ремонта.

Фото: Pixabay

Теги: дороги, машины, перекрытие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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