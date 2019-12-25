Водителей просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что в Петербурге перекроют проезд по КАД через дамбу ко Дню ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что водители не смогут проехать по участку КАД от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) "Бронка" до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе. Ограничения будут действовать 26 июля в период с 7:00 до 17:00.

Водителей просят планировать свой маршрут с учётом соответствующих изменений.

Ранее мы сообщали о том, что ГАТИ анонсировала новые ограничения движения в Петербурге с 25 июля.

Фото:architectureguru.ru