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Проезд на электричке из Петербурга в Сертолово обойдётся в 48 рублей
Сегодня, 22:53
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Проезд на электричке из Петербурга в Сертолово обойдётся в 48 рублей

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Главы регионов пообещали поддержать РЖД, если проект начнут реализовывать.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленобласти Александр Дрозденко обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о содействии в запуске скоростного пригородного электропоезда от Финляндского вокзала до Сертолово. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Скоростные поезда от Финляндского вокзала до Сертолово планируют запустить власти Петербурга и Ленобласти. Этот проект обойдётся в 4,5 миллиарда рублей.

Главы регионов пообещали всесторонне поддержать РЖД, если проект начнут реализовывать. Время следования от Петербурга до Сертолово составит около 38 минут, а стоить проезд будет не больше 48 рублей

Отмечается, что затраты на линию легкорельсового трамвая оказались бы в три раза выше - 22,3 миллиарда рублей.

Теги: сертолово , спб , электричка
Категории: Лента новостей Новости СПб

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