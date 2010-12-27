Проезд на электричке из Петербурга в Сертолово обойдётся в 48 рублей

Главы регионов пообещали поддержать РЖД, если проект начнут реализовывать.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленобласти Александр Дрозденко обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о содействии в запуске скоростного пригородного электропоезда от Финляндского вокзала до Сертолово. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Скоростные поезда от Финляндского вокзала до Сертолово планируют запустить власти Петербурга и Ленобласти. Этот проект обойдётся в 4,5 миллиарда рублей.

Главы регионов пообещали всесторонне поддержать РЖД, если проект начнут реализовывать. Время следования от Петербурга до Сертолово составит около 38 минут, а стоить проезд будет не больше 48 рублей

Отмечается, что затраты на линию легкорельсового трамвая оказались бы в три раза выше - 22,3 миллиарда рублей.