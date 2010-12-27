Власти Петербурга планируют пустить электрички до Сертолово

Ранее планировался проект линии легкорельсового трамвая.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленинградской области Александр Дрозденко направили обращение премьер-министру РФ Дмитрия Медведева с предложением запустить электрички из Санкт-Петербурга в Сертолово. Об этом сообщили в правительстве региона.

В своем обращении губернаторы указали, что создание линии легкорельсового трамвая на данном направлении экономически нецелесообразно. По подсчётам чиновников, создание такого маршрута обойдётся бюджету в 22,3 млрд рублей. А вот запуск электрички от Финляндского вокзала до Сертолово обойдется в пять раз дешевле, в сумму около 4,5 млрд руб.

В письме сообщается, что реализация проекта пригородного маршрута улучшит транспортное сообщение с Сертолово, центром онкологии им. Н.Н. Петрова и снизит нагрузку на дорожную сеть.

Проект позволит не только обеспечить надежную транспортную связь жителей Сертолово с центром Санкт-Петербурга, снизит нагрузку на действующую улично-дорожную сеть, повысит инвестиционную привлекательность Сертолово, а также позволит значительно улучшить транспортную доступность национального медицинского центра онкологии им. Н.Н. Петрова, который расположен вблизи Сертолово, в поселке Песочный. Сказано в тексте в сообщения

Губернаторы регионов подтвердили готовность оказать поддержку РЖД при реализации проекта.