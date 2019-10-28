Проектирование ВСМ Москва – Петербург завершат в 2023 году

Планируемая стоимость проекта – 1,7 триллиона рублей.

Специалисты планируют завершить проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург в 2023 году. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта России Владимира Токарева.

Планируемая стоимость проекта – 1,7 триллиона рублей.

ВСМ планируют строить с 2020 до 2026 года. На первом этапе планировали создать магистраль до Казани, но она оказалась чересчур дорогой. По предварительным расчетам РЖД, в 2030 году пассажиропоток достигнет отметки в 23,3 миллиона человек, в 2040 – 28 миллионов человек.

"Ласточки" из Петербурга будут ездить до Валдая и Старой Руссы.

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