Проект iMARS #Тысильнее вредных привычек стал победителем премии PROBA Awards 2021

Проект коммуникационной компании iMARS, посвященный формированию привычки вести здоровый образ жизни, ранее вошел в шорт-лист международной премии PROBA Awards 2021. В финале жюри присвоило ему победу в номинации "Общественно значимые PR-кампании".

Проект #Тысильнее вредных привычек команда iMARS разработала в интересах Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России. Основная цель проекта – мотивировать людей отказаться от вредных привычек, попытаться изменить образ их мышления и вовлечь в коммуникацию.

Большинство людей знают о том, какие привычки вредны и даже могут хотеть от них избавиться, но не понимают, как это сделать. Проект позволил вовлечь аудиторию в диалог и помочь россиянам самостоятельно прийти к осознанию проблемы. Для этого специалисты iMARS использовали целый ряд коммуникационных инструментов: телесериалы с реальными персонажами, специальные проекты в online, live-проекты с привлечением звезд и лидеров мнений. При этом акцент был сделан на массовый сторителлинг, поскольку именно разговор на понятном аудитории языке позволяет лучше вовлечь аудиторию в коммуникацию.

По словам президента iMARS Алексея Чуйкина, успешная реализация проектов, связанных с формированием культуры ЗОЖ, напрямую помогает в достижении национальных целей в сфере здравоохранения и демографии.

Однако мотивировать и подвести людей к реальному изменению образа жизни – крайне непростая задача. Универсального рецепта не найдено, но работать в этом направлении необходимо, так как меняется возрастная структура населения. Именно поэтому Министерство здравоохранения находится в постоянном поиске новых смыслов и подходов, которые позволят повлиять на образ мышления граждан. Примером именно такого подхода и стал проект "Ты сильнее", который уже несколько лет реализует Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава РФ.

iMARS – ведущая российская коммуникационная группа, предоставляющая полный комплекс услуг в области маркетинговых коммуникаций. Среди ключевых клиентов: X5 Retail Group, СИБУР, СУЭК, ЦППК, НСПК, ОВК, Роснефть, Росатом, РЖД, Метрополитен города Москвы и другие.

Фото: Facebook / PROBA Awards