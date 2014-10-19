Проект "Водная линия" объявил открытый конкурс на создание паблик арт-проекта в Ломоносове

Победитель получит финансовую поддержку проекта — 180 тысяч рублей.

Петербургский проект "Waterfront/Водная линия" совместно с бюро Observatorium объявили открытый конкурс на создание паблик арт-проекта в Ломоносове в рамках международного проекта "Sea of Orange/Море Оранжевого".

По словам организаторов, проект позволит привлечь внимание местных жителей к проблеме использования прибрежной территории Финского залива в городе, а также найти единомышленников, которые превратят территорию Янтарного пляжа в современное общественное пространство.

В конкурсе могут принять участие авторы, проживающие в Ломоносове. Организаторы также готовы рассмотреть заявки авторов из Петербурга. Заявку может подать как один автор, так и творческая группа.

Мы ждём эскизы объектов, идеи перформативно-процессуальных событий, контекстуально связанных с водными артериями, береговой линией Финского залива или конкретно с Янтарным пляжем Ораниенбаума. Формат проекта — любой. Единственное условие — обязательная возможность воплощения проекта на открытом городском пространстве (и на временной основе, если это объект). пресс-служба "Waterfront/Водная линия"

Письмо с материалами можно отправить на почту: team@waterfront.tools. Заявки на конкурс принимаются до 15 августа.

Ранее на пляже "Янтарь" появился арт-объект "Оранжевая дюна".

Фото: photocentra.ru