"Оранжевая дюна" появится в Ломоносове

Piter.tv узнал детали необычного проекта.

Недавно на пляже "Янтарь" неподалеку от железнодорожной станции "Ораниенбаум" появились 60 грузовиков с песком. Визит автомобилей связан с необычным проектом развития городской среды, возвращающий внимание горожан к культурному отдыху у воды.

Открытие "Оранжевой дюны" в Ломоносове запланировано на 22 мая, а корреспондент Piter.tv узнал побольше о новой точке притяжения, которую создатели позиционируют как арт-объект. Проект из песка – это результат работы объединения "Waterfront" (о некоторых проектах мы рассказывали ранее), нидерландского архитектурного бюро "Observatorium" и местных жителей.

Презентовать объект собираются в субботу в формате народного пикника. Организаторы указывают, что на пляже будут мангалы и доступ к питьевой воде, чтобы гости могли приготовить свою еду. Отдельное внимание уделят уборке – время на приведение пляжа в порядок выделено в программе события, места для сбора мусора и уборные планируют установить. Продюсер проекта Альбина Мотор рассказала Piter.tv о целях возведения дюны и мнения местных жителей.

Мы хотим привлечь внимание к проблеме нехватки общественных пространств у воды. Конкретный пример – отсутствие городского пляжа в Ломоносове – это участок земли со статусом, вызывающим вопросы. Формально это "склад песка", но это не место, где местные жители могут проводить досуг, тут нет уборки, заезжают автомобили. Для нас очень важна культура досуга у воды, мы делаем объект так, чтобы он был экологически чистым и интерактивным – песок уходит в песок. Нам интересно посмотреть реакцию местных жителей – отдача в основном положительная, но есть и реплики, что якобы тут что-то "отмывается". В любом случае, реакция есть, объект провоцирует разговор, спрашивают Альбина Мотор, инициатор и продюсер проекта

Для создания атмосферы запланированы и другие активности – диалог о будущем городских общественных набережных, презентация публичной летней экологической информационной программы от объединения "Друзья Балтики", электронная музыка от резидентов Ломоносова – команды Somatik Sound System, а также перфоманс хореографа Анны Климаковой в сопровождении кубинского музыканта и композитора Йоеля Гонсалеса.

Фото: предоставлено объединением "Waterfront"