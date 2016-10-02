Юрий Колокольников: попасть в "Игру Престолов" может каждый

Звезда мирового кино Юрий Колокольников посетил Санкт-Петербург в рамках фестиваля "Кино на Охте". Артист пообщался с поклонниками и рассказал подробности своей работы в сериале "Игра Престолов". Напомним, что Колокольников стал первым актером из нашей страны, который появился в самом популярном телепроекты планеты: он сыграл предводителя племени людоедов в 4-м сезоне "Игры Престолов". По его словам, мир "Игры Престолов" открыт для всех актеров из России. Главное, чтобы они были талантливыми и имели соответствующее желание.
"Попасть в зарубежное кино или серил реально. Это сможет сделать любой человек. Современная индустрия и новые технологии, общая глобализация - они дают возможность раскрыться любому профессионалу. Если вы хотите делать IT-стартап, то можете попасть в "Силиконовую долину". Если хотите попасть в мировое кино, то и это возможно. Даже в "Игру Престолов". Да, если вы хотите в "Голливуде" играть американца, то ты никогда этого не сделаешь без идеального английского. Но остальное - доступно", - признался Юрий Колокольников.
Большая часть встречи в кинотеатре "Охта" была посвящена именно опыту работу актера в "Игре Престолов". Юрий Колокольников выразил восхищение масштабу американского проекта и рассказал некоторые подробности съемочного процесса.