Юрий Колокольников: попасть в "Игру Престолов" может каждый

Российский актер Юрий Колокольников рассказал о том, как его коллегам из России попасть в самый популярный сериал планеты.

Звезда мирового кино Юрий Колокольников посетил Санкт-Петербург в рамках фестиваля "Кино на Охте". Артист пообщался с поклонниками и рассказал подробности своей работы в сериале "Игра Престолов". Напомним, что Колокольников стал первым актером из нашей страны, который появился в самом популярном телепроекты планеты: он сыграл предводителя племени людоедов в 4-м сезоне "Игры Престолов". По его словам, мир "Игры Престолов" открыт для всех актеров из России. Главное, чтобы они были талантливыми и имели соответствующее желание.

"Попасть в зарубежное кино или серил реально. Это сможет сделать любой человек. Современная индустрия и новые технологии, общая глобализация - они дают возможность раскрыться любому профессионалу. Если вы хотите делать IT-стартап, то можете попасть в "Силиконовую долину". Если хотите попасть в мировое кино, то и это возможно. Даже в "Игру Престолов". Да, если вы хотите в "Голливуде" играть американца, то ты никогда этого не сделаешь без идеального английского. Но остальное - доступно", - признался Юрий Колокольников.

Большая часть встречи в кинотеатре "Охта" была посвящена именно опыту работу актера в "Игре Престолов". Юрий Колокольников выразил восхищение масштабу американского проекта и рассказал некоторые подробности съемочного процесса.

"Меня поражает детализация этого мира. И он не сразу настроился. Когда я пришел, это был четвертый сезон. Они первые два года все это продумывали, создавали. Работали две группы параллельно по 500 человек в разных странах, с разными артистами и даже разными режиссерами. Это невероятного масштаба работа. Колоссальная машина. Представьте себе. Это все снимается на бывшей судостроительной верфи. Там, где строили "Титаник". Теперь там выстраивают декорации, мир Кхалиси, тронный зал с престолом - все это там. В огромной киностудии, размером с "Мосфильм". Но на ней одной делают только "Игру Престолов", единственный проект", - восхищается актер.

Видео: канал Piter.TV

Фото: кадр из к.ф. "Игра Престолов"