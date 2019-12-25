Продолжается строительство двух корпусов проблемного ЖК "ЛомоносовЪ"

Что касается 4 очереди, то на данный момент разрабатывается рабочая документация.

Продолжается строительство 3 и 4 корпусов проблемного ЖК "ЛомоносовЪ". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 3 очереди на завершающей стадии (95%) находится устройство лестничных маршей, лифтов, наружных стен и фасада, кровли, стяжка пола. К завершению приближаются (до 83%) работы по наружному электроснабжению, теплоснабжению, отделке МОП, штукатурные работы, устройство внутренних инженерных сетей.

Что касается 4 очереди, то на данный момент разрабатывается рабочая документация. Возводится монолитный каркас, в работе 2-3 этажи и их перекрытия. Продолжается устройство теплотрассы.

Фото: Строительный Петербург