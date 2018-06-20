Продавщица из Гатчины помешала налетчику ограбить магазин

Незнакомый мужчина, угрожая расправой ножом, пытался ограбить магазин, достав деньги из кассы. Однако женщина не растерялась и дала злоумышленнику отпор.

Продавец-кассир магазина "Магнит", находящегося в поселке Сусанино, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что незнакомый ей мужчина, угрожая расправой ножом, пытался ограбить магазин, достав деньги из кассы. Однако женщина не растерялась и дала злоумышленнику отпор.

8 апреля в органы правоохранительного порядка обратилась продавщица магазина "Магнит" по улице 4-я Линия д. № 108 в поселке Сусанино с заявлением о том, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, требовал отдать деньги из кассы. Однако женщина оказала ему сопротивление и не выполнила требование. После чего, преступник скрылся с места преступления, ничего не взяв.

Известно, что полицейские уже установили личность грабителя. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"