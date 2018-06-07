Продавец красноухих черепах у станции метро "Проспект Большевиков" задержан

Животные содержались в тесном аквариуме, температурный режим не поддерживался.

Мужчина, который продавал красноухих черепах у станции метро "Проспект Большевиков", задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Петербургу в четверг, 21 сентября.

Животные содержались в тесном аквариуме, температурный режим не поддерживался, что негативно влияет на черепах и может привести их к гибели.

Сотрудник полиции отправил гражданина в отделение для выяснения законности торговли. Продавец должен был предоставить информацию о видовом названии животного, сведения об особенностях содержания и разведения. Кроме того, необходимо обеспечивать условия содержания и в момент продажи.

Ранее мы рассказывали о том, что Росприроднадзор пресек продажу красноухих черепах в Девяткино.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по Петербургу