Продавец красноухих черепах у станции метро "Проспект Большевиков" задержан

Мужчина, который продавал красноухих черепах у станции метро "Проспект Большевиков", задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Петербургу в четверг, 21 сентября.
Животные содержались в тесном аквариуме, температурный режим не поддерживался, что негативно влияет на черепах и может привести их к гибели.
Сотрудник полиции отправил гражданина в отделение для выяснения законности торговли. Продавец должен был предоставить информацию о видовом названии животного, сведения об особенностях содержания и разведения. Кроме того, необходимо обеспечивать условия содержания и в момент продажи.
Ранее мы рассказывали о том, что Росприроднадзор пресек продажу красноухих черепах в Девяткино.
Видео: пресс-служба Росприроднадзора по Петербургу
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